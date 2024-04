Barcellona, accoglienza shock al Montjuic: presi a sassate dai propri tifosi

Inizio di serata shock per il Barcellona in Champions League. Mentre la squadra di casa si stava recando allo stadio Montjuic per sfidare il Psg nella semifinale di ritorno, alcuni sostenitori blaugrana hanno lanciato sassi, fumogeni e altri oggetti verso il bus dei ragazzi di Xavi, scambiandolo per quello degli avversari francesi. Nessuno ferito e pochi danni, ma di certo non una bella accoglienza.