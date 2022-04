Atletico, zero tiri in porta contro il City: Cholismo nel mirino

Zero tiri totali, zero tiri in porta, zero tiri fuori, zero tiri bloccati, zero calci d'angolo. E' questa, in sintesi, la partita dell'Atletico Madrid contro il Manchester City nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Una prestazione che ha fatto subito molto discutere e attirato tante critiche nei confronti di Simeone. Tra gli addetti ai lavori, i tifosi e sui social. Oltre a evidenziare il dominio netto degli uomini di Guardiola, del resto, i numeri del match sottolineano senza scampo la condotta totalmente difensivista dell'Atletico.

