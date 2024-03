Atletico, Simeone: "Inter tra le migliori d'Europa, è il momento della rivalsa"

VERSO ATLETICO-INTER

"Le parole non servono, ora servono i fatti. Ho una fiducia assoluta nei miei giocatori e con Griezmann abbiamo più soluzioni"

© Getty Images L'Atletico Madrid si prepara ad ospitare l'Inter per il ritorno degli ottavi di Champions League. E Diego Simeone suona la carica. "Le parole non servono, servono i fatti. Domani giocheremo una partita importante contro una rivale che è tra le migliori in Europa - ha spiegato il tecnico dei Colchoneros in vista del big match -. Ho una fiducia assoluta nei miei giocatori, so che domani sarà una buona partita". "Ho le idee molto chiare, sto capendo quello che ci sta succedendo - ha aggiunto -. Abbiamo perso 1-0 in Champions contro la migliore squadra in questo momento e ora cerchiamo la rivalsa". "Il calcio ovviamente non perdona: quando sbagli, perdi - ha continuato -. Speriamo di riuscire a crescere facendo tesoro di quello che è successo all'andata".

"Ho fiducia nei giocatori, so cosa dobbiamo fare per affrontare una grandissima rivale - ha proseguito Simeone -. Cosa conterà di più? La concentrazione. Questa partita richiede una concentrazione altissima, la squadra che ne avrà di più porterà a casa la qualificazione". "Non posso spiegare come giocheremo, ma metteremo in campo una squadra competitiva", ha proseguito il tecnico dell'Atletico senza sbilanciarsi sulle scelte di formazione. "Griezmann? Il suo rientro ci dà più soluzioni e possibilità dal punto di vista tattico. Speriamo faccia la partita che lui vuol fare", ha aggiunto.

Quanto al risultato dell'andata, Il Cholo poi non fa drammi: "Conta solo quello che succederà domani, è una partita secca partendo da quel risultato. La differenza non è grande, ma la squadra è tra le migliori d'Europa". Infine una battuta su Lautaro: "E' un giocatore straordinario, uno dei migliori e lo ha dimostrato con il club e con l'Argentina. Ha un allenatore perfetto per il suo stile di gioco ed è sicuramente tra i migliori del mondo".

WITSEL: "CON L'INTER SERVE GRANDE INTENSITA'"

Alla vigilia di Atletico Madrid-Inter insieme al tecnico Diego Simeone si è presentato anche Axel Witsel in conferenza stampa. "L'Inter è molto forte in tutte le zone di campo. Domani non sarà facile, è una squadra che usa molta aggressività e intensità - ha spiegato -. Io credo che con lo stesso livello di intensità possiamo raggiungere un risultato". "Il ritorno di Griezmann? Trasmette molta forza alla squadra. Quando è pronto per giocare e quando non è con noi è diverso. E' molto importante per tutti, siamo molto felici che ci sia", ha aggiunto. "Bisogna organizzare una partita intelligente, serve intensità dall'inizio alla fine. Questo è il modo che ci permetterà di raggiungere un risultato - ha proseguito Witsel -. Noi dobbiamo fermarli con il collettivo, non con un solo giocatore". "Non possiamo continuare a pensare all'andata con l'Inter, dobbiamo concentrarci su domani - ha concluso -. Affrontiamo l'Inter in casa, qui abbiamo giocato buone partite e domani sarà diverso".