Atletico, Depay fa fuori l'Inter e punge Kanye West: "Hai scelto la squadra sbagliata..."

Dopo aver eliminato l'Inter dalla Champions League con una grande prestazione, Memphis Depay punge l'interista Kanye West. Il legame creatosi tra il rapper di Atlanta e il club nerazzurro, con l'artista americano che ha inserito i cori la Curva Nord nel suo ultimo album ed è stato a San Siro in occasione di Inter-Atletico Madrid per tifare i nerazzurri, non è passato inosservato nemmeno in Spagna e l'attaccante olandese gli ha voluto scrivere: "Yo, Ye, hai scelto la squadra sbagliata con cui fot***e lol - si legge in una storia Instagram del giocatore - Questo è l'Atletico Madrid. Go go go (riferimento alla canzone in cui è presente la Curva, ndr) ora droppa una canzone per il nostro stadio".