Atalanta, vigilia agitata: Gasp-Papu, è guerra. Il tecnico lascia?

PRIMA DELL'AJAX

Acque agitate in casa Atalanta alla vigilia dell'importantissima sfida di Champions League sul campo dell'Ajax, che potrebbe regalare ai bergamaschi la qualificazione agli ottavi di finale. Voci, indiscrezioni che rimbalzano sui social: il clima all'interno dello spogliatoio nerazzurro è molto teso, tesissimo. Tutto risale all'intervallo della gara in casa contro il Midtjylland e all'accesissimo diverbio tra Gasperini e il Papu Gomez per una indicazione di campo del tecnico che l'argentino non ha gradito, con Ilicic che nell'occasione si è schierato con il compagno di squadra (post su Instagram di Gomez con lo sloveno abbracciati in panchina, pubblicato ieri).

L'episodio non è finito qui: Gomez e Ilicic non sono stati convocati per la trasferta di campionato contro l'Udinese. E ancora adesso i malumori non sono finiti. Tanto che circola il rumors di possibili dimissioni di Gasperini proprio dopo la partita contro l'Ajax. E il presidente Percassi, che ha sempre difeso il suo allenatore? Durante la conferenza stampa della vigilia lo stesso tecnico ha dribblato l'argomento, mettendo davanti a tutto la squadra e il suo obiettivo. Ma sotto quella parvenza di tranquillità ci sarebbe un fuoco pronto a esplodere.