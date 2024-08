Atalanta, Marino: "Per noi grande pagina di storia, sul mercato dispiaciuti umanamente"

© Getty Images

"Stasera c’è stata una grande pagina di storia dell’Atalanta, giocare contro Barcellona, Real, Arsenal è sempre qualcosa di meraviglioso. Quelli del Liverpool non volevano tornare a Bergamo... Giocheremo in stadi stupendi cercando di fare la differenza. Così l'ad dell'Atalanta Umberto Marino sul sorteggio della Dea in Champions. La squadra di Gasperini affronterà Real Madrid (casa), Barcellona (fuori), Arsenal (casa) Shakthar (fuori), Celtic (casa), Young Boys (fuori), Sturm Graz (casa), Stoccarda (fuori).