Atalanta, la ricetta di Gasperini: "Facciamo gol e restiamo concentrati". Papu ai giornalisti: "Pagliacci"

"Il risultato dell'andata aumenta la nostra fiducia. Dobbiamo segnare a Valencia, rimanere concentrati e difenderci bene". Questa la ricetta del tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini in vista del ritorno degli ottavi di Champions contro gli spagnoli dopo il 4-1 di San Siro. "C'è da continuare a giocare al meglio, è un aspetto psicologico del nostro gioco su cui stiamo lavorando per mantenere una buona prestazione - le parole di Gasperini al sito della Uefa - La squadra è stata grande nella prima partita, ma non festeggerò fino a quando la seconda non sarà finita".