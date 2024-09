Atalanta, Gasperini torna in Champions: "Arsenal bello da vedere, nuova formula accattivante"

VERSO ATALANTA-ARSENAL

Il tecnico dell'Atalanta: "Non ci sono favoriti e giochiamo sempre per vincere, poi parlerà il campo"

L'Atalanta non ha ancora finito la voglia di stupire e si presenta ai nastri di partenza della nuova Champions League come squadra detentrice della scorsa Europa League. Primo avversario nel ristrutturato Gewiss Stadium, l'Arsenal di Arteta: "Ormai sono diversi anni che giochiamo in Europa - ha commentato alla vigilia Gian Piero Gasperini con orgoglio -, questa continuità ci ha permesso di crescere visto che in Champions abbiamo passato spesso anche gironi difficili. L'anno scorso abbiamo fatto un percorso fantastico, ma ora ci misuriamo in una competizione con squadre di livello superiore".

La Dea arriva a questo appuntamento avendo ritrovato la vittoria, pur soffrendo contro la Fiorentina: "Vincere dà morale alla squadra, averlo fatto in rimonta è un segnale di crescita e la squadra è sempre molto compatta e presente in campo. I lavori sono in corso, ma quando si vince si lavora meglio. I nuovi andranno inseriti coi tempi giusti".

A Bergamo arriva il temibile Arsenal: "Apprezzo molto i Gunners, sono compatti e organizzati e i risultati parlano per loro. Non ci sono favoriti, sarà il campo a parlare, ma non dobbiamo pensare di essere alla pari di queste formazioni anche se giocheremo come sempre solo per un risultato. Arteta? Non lo conosco di persona, come allenatore lo apprezzo molto perché l'Arsenal è una squadra bella da vedere".

L'Atalanta torna in Champions dopo un paio di stagioni, ma troverà una formula completamente cambiata: "Per decifrarla serviranno due-tre giornate, bisogna capire se sarà migliore per pubblico e spettacolo. Sicuramente è accattivante, ma è una sperimentazione un po' per tutti. Sicuramente bisogna fare punti contro tutte".