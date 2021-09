Atalanta, Gasperini: "Sono soddisfatto, peccato per come abbiamo preso i due gol"

qui atalanta

Il tecnico nerazzurro dopo il Villarreal: "Il ko con la Fiorentina determinato da episodi che ci capitano troppo spesso in Italia"

Gian Piero Gasperini si porta a casa un bel pareggio dalla Spagna: "Abbiamo incontrato una squadra molto forte e, anche se mi spiace per come abbiamo preso i gol, sono molto soddisfatto del risultato". Il tecnico dell'Atalanta spiega: "Abbiamo avuto la forza di non buttare via palla. Nel finale, in superiorità numerica, speravamo anche di vincerla ma poi è stato bravo Musso a salvarci. Entrambe le squadre hanno giocato bene". Villarreal-Atalanta, le foto del match Getty Images

Sulla svolta con i cambi: "Gli uomini in attacco sono fondamentali da quando ci sono i cinque cambi. Entra gente fresca e veloce, i difensori invece si sostituiscono meno e con la stanchezza fanno più fatica. Forse ci è mancata un po' di motivazione alla fina ma la squadra ha fatto una prova notevole". La vittoria dello Young Boys sul Manchester United è un buon risultato in vista del girone? "Il gruppo è equilibrato e gli svizzeri sono una squadra di tutto rispetto, lo United se ne è accorto oggi".

La vittoria in Champions arriva dopo la sconfitta in campionato: "In Europa ci sono partite più aperte, non trovi squadre chiuse. Ma il ko contro la Fiorentina è stato viziato da episodi che ci capitano troppo spesso in Italia. Adesso mettiamo la testa alle prossime tre partite di campionato, visto che sinora abbiamo raccolto troppo poco".

