Atalanta, Gasperini: "Avremmo firmato per arrivare in queste condizioni"

Il tecnico nerazzurro recrimina dopo il 3-3 sul campo dello Young Boys: "Rigore su Pasalic solare, ma dobbiamo accettare il pareggio"

"Penso ci fosse un rigore abbastanza netto su Pasalic". Gian Piero Gasperini recrimina per l'episodio che avrebbe potuto cambiare la storia di Young Boys-Atalanta in conferenza stampa, ma è evidentemente piuttosto soddisfatto del pari agguantato dai suoi nel finale: "La partita ha vissuto tantissimi episodi, vincerla avrebbe voluto dire avere due risultati utili nell'ultimo scontro, però insomma, dobbiamo accettare questo pareggio. La stavamo anche perdendo, va bene così. Adesso abbiamo grandi possibilità di essere ancora in Europa, ci giocheremo la possibilità di passare il turno sul nostro campo, con il nostro pubblico. Avremmo firmato per arrivare in queste condizioni".

"Muriel? Stava per entrare, gli ho chiesto se si era già scaldato bene. C'era Koopmeiners sulla palla ma lì era giusto con un destro. Io non ricordo un gol così veloce, non mi era mai capitato" ha raccontato Gasperini, che poi ha analizzato così la partita: "Una volta in vantaggio nel primo tempo pensavamo fossimo scesi di ritmo, abbiamo permesso loro di prendere campo, possesso. Abbiamo preso gol su calcio d'angolo, ma faticavamo, giocavamo molto all'indietro, molto nella nostra metà campo. Poche volte il gioco era nella loro area, penso ci fosse un rigore abbastanza netto su Pasalic. Nel secondo tempo siamo partiti con il piglio migliore, abbiamo fatto gol, poi ha segnato Palomino. Loro hanno sbilanciato la squadra, con gente rapida, veloce davanti. Fino a dieci minuti dalla fine era incanalata molto bene".

Infine un commento sulle condizioni di Zappacosta, sostituito a fine primo tempo per un infortunio alla caviglia: "Dovremo vedere domani, ma la caviglia si è girata, avete visto le immagini".

