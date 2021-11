Champions League, Young Boys-Atalanta 3-3: Muriel evita il ko a Gasperini

YOUNG BOYS-ATALANTA 3-3

I bergamaschi, due volte in vantaggio, si salvano grazie al gol del colombiano all'88': contro il Villarreal servirà una vittoria per volare agli ottavi

Con la punizione di Muriel all'88' l'Atalanta pareggia 3-3 sul campo dello Young Boys ed evita il ko nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League. I bergamaschi, avanti due volte con Zapata (10') e Palomino (51'), subiscono la rimonta svizzera firmata da Siebatcheu (39'), Sierro (80') e Hefti (84'), ma il colombiano evita guai peggiori a Gasperini. Per gli ottavi servirà una vittoria col Villarreal. Young Boys-Atalanta, le foto del match Getty Images

LA PARTITA

A Berna, Muriel salva Gasperini e lascia il destino nelle mani dell'Atalanta, che dopo il 3-3 in Svizzera con lo Young Boys è obbligata a vincere all'ultima con il Villarreal per volare agli ottavi di finale di Champions League. La Dea parte forte e al 10' passa in vantaggio: Freuler entra in area e mette in mezzo per Zapata, che con un destro e la deviazione di Bürgy batte Faivre. Gli svizzeri rispondono con il diagonale fuori misura di Aebischer sullo scarico di Siebatcheu, ma la conclusione non impensierisce Musso. Al 32', Pasalic ha la grande occasione di raddoppiare, ma il suo sinistro a giro da ottima posizione finisce lontano dallo specchio della porta. Sette minuti dopo, arriva l'1-1: Aebischer trova su calcio d'angolo Siebatcheu, che di testa e con l'aiuto della traversa trafigge Musso per il pareggio dei padroni di casa.

Nella ripresa, Gasperini è subito costretto ad un cambio: resta negli spogliatoi Zappacosta, infortunatosi in un contrasto con Moumi Ngamaleu, al suo posto entra Pezzella. Malinovskyi ci prova subito su calcio di punizione, poi calcia dalla distanza ma il suo sinistro è fuori. Al 51', i bergamaschi passano nuovamente in vantaggio: colpo di testa di Demiral, sponda di Pasalic e sinistro all'incrocio di Palomino, che batte un immobile Faivre. Ci pensa poi Musso a preservare il 2-1 bloccando prima la conclusione di Elia, poi salvando su quella di Rieder. Al 72', è invece Zapata a divorarsi il tris a pochi passi da Faivre, miracoloso al 79' nel respingere la splendida conclusione a fil di palo con Pezzella. Un minuto dopo, arriva la doccia fredda: Sierro riceve da Siebatcheu in area e fulmina Musso firmando il 2-2 che gela Gasperini.

L'Atalanta perde certezze e all'84' arriva addirittura il 3-2 con lo splendido sinistro all'incrocio di Hefti, che fulmina Musso. Il vantaggio dura però appena quattro minuti, perché gli ospiti pareggiano all'88' grazie alla punizione di Muriel che, inserito da pochi secondi da Gasperini al posto di Maehle, insacca all'angolino basso. Nel finale, Musso deve superarsi per evitare il 4-3, respingendo le conclusioni di Lauper e Ngamaleu. Finisce 3-3, con gli svizzeri fuori per gli scontri diretti con il Villarreal: proprio il Sottomarino Giallo, invece, sarà l'ultimo avversario dell'Atalanta, che l'8 dicembre al Gewiss Stadium non avrà un risultato diverso dalla vittoria.

LE PAGELLE

Faivre 6,5 - Incolpevole sui gol subiti, poderoso su Pezzella nel finale: la sua parata tiene aperto il match.

Hefti 7 - Sua la giocata che sembra stendere l'Atalanta: splendido sinistro all'incrocio per il momentaneo 3-2.

Siebatcheu 7 - Si fa trovare pronto sul calcio d'angolo per battere Musso e ridare momentaneamente speranza ai suoi.

Musso 7 - I suoi interventi nel finale evitano il ko e guai peggiori in vista della qualificazione.

Palomino 7 - Bravo a non tremare di fronte al tridente svizzero, letale con un sinistro all'incrocio che vale l'1-2.

Muriel 7 - Entra e tocca un solo pallone: la punizione che regala il 3-3 all'Atalanta.

IL TABELLINO

YOUNG BOYS-ATALANTA 3-3

Young Boys (4-3-3): Faivre 6,5; Hefti 7, Bürgy 6, Lauper 6, Garcia 6; Aebischer 6,5, Martins Pereira 6, Rieder 5,5 (22' st Sierro 7); Elia 6 (22' st Mambimbi 6), Siebatcheu 7 (43' st Kanga sv), Noumi Ngamaleu 6,5. A disp.: Zbinden, Spielmann, Sulejmani, Jankewitz, Maier, Maceiras, Lefort, Lustenberger, Toure. All.: Wagner 6,5

Atalanta (3-4-2-1): Musso 7; Toloi 5,5, Demiral 6 (26' st Djimsiti 5,5), Palomino 7; Zappacosta 6 (1' st Pezzella 6), De Roon 5,5, Freuler 6 (33' st Pessina 6), Maehle 6 (42' st Muriel 7); Malinovskyi 5,5, Pasalic 6,5 (26' st Koopmeiners 6); Zapata 6,5. A disp.: Rossi, Sportiello, Scalvini, Miranchuk, Ilicic, Piccoli. All.: Gasperini 6,5

Arbitro: Slebert

Marcatori: 10' Zapata (A), 39' Siebatcheu (Y), 6' st Palomino (A), 35' st Sierro (Y), 39' st Hefti (Y), 43' st Muriel (A)

Ammoniti: Garcia (Y), Moumi Ngamaleu (Y), Demiral (A), Hefti (Y), Zapata (A)

LE STATISTICHE

L'Atalanta ha perso nove punti da situazione di vantaggio in questa Champions League, più di ogni altra squadra finora.

Lo Young Boys ha subito gol in tutte le sue 11 partite giocate in Champions League, solamente Maccabi Tel Aviv (12) e Rapid Vienna (12) hanno giocato più partite nella competizione senza mai registrare un singolo clean sheet.

L'Atalanta ha subito almeno almeno due gol in tre partite consecutive di Champions League per la seconda volta, dopo le sue prime tre partite in assoluto nella competizione.

La rete di Zapata è arrivata con il primo tiro nello specchio effettuato dall'Atalanta nella sfida di oggi.

Quello di Zapata al 10' è il terzo gol più rapido dall'inizio di una partita di Champions League per l'Atalanta, dopo Ilicic v Valencia (3' a marzo 2020) e Freuler v Villarreal (6' a settembre 2021).

Duván Zapata ha trovato il gol in tutte le sue ultime sei presenze in tutte le competizioni, la seconda striscia in gol più lunga per il colombiano da quando veste la maglia dell'Atalanta (dopo la striscia di 10 terminata nel gennaio 2019).

Duván Zapata ha preso parte a cinque gol (due reti, tre assist) in questa Champions League, già più di quelli in cui aveva messo lo zampino in tutta le scorsa edizione del torneo.

José Luis Palomino ha segnato il suo settimo gol con la maglia dell'Atalanta in tutte le competizioni e solamente il secondo in competizioni europee (dopo quello nei preliminari di Europa League nel 2018 contro il Sarajevo).

L'Atalanta ha trovato il suo secondo gol da punizione diretta in Champions League, entrambi firmati da Luis Muriel (l'altro contro il Real Madrid lo scorso marzo).

Luis Muriel ha giocato oggi la sua 100ª partita con la maglia dell'Atalanta in tutte le competizioni.