Atalanta, Gasperini: "Nessun dubbio che saremmo ripartiti, era importante iniziare bene"

QUI ATALANTA

"Al d là della gara di Napoli, la squadra ha sempre avuto buone reazioni. Oggi avevamo bisogno di vincere e non era facile. Non ho mai avuto dubbi che la squadra ripartisse come sa". Gian Piero Gasperini si gode il grande riscatto in Europa dell'Atalanta dopo il brutto stop del San Paolo. "La gara è diventata più semplice, ma queste sono squadre che corrono, che aggrediscono e preparate sotto tutti gli aspetti. Anche per le altre sarà dura giocare qui - ha proseguito - Quest'anno avevamo bisogno di partire bene perché poi ci aspettano due gare impegnative con Ajax e Liverpool e in due settimane ci giochiamo molto in termini di qualificazione".

"Miranchuk ha segnato un gol molto bello, è stato fuori un mese e ha ripreso da pochissimo, è un giocatore che purtroppo si è presentato con un infortunio abbastanza lungo - ha detto ancora Gasperini nel dopo gara - Se guardo in prospettiva in attacco siamo coperti. Ilicic sta accelerando il recupero e ha bisogno di giocare anche in corsa come stasera, mentre resta da superare l'infortunio di Malinovskyi. Anche Lammers deve inserirsi, in attacco siamo veramente coperti. La posizione di Gomez dipenderà dalle singole partite, non in tutte potrà giocare a centrocampo: giochiamo ogni tre giorni, non posso sempre giustificare le scelte e i cambi, sono obbligati. E anche dietro abbiamo fatto un'ottima gara". Uno sguardo ancora sabato: "Il Napoli è forte e noi non siamo stati capaci di contrapporci bene a loro. Un episodio può succedere, specie se non ci si può preparare bene e in tempo. Ho rivisto dieci giocatori il giovedì e gli altri due nazionali il giorno dopo".