Atalanta, Gasperini: "I play-off un problema? No, la Champions ti dà e non ti toglie"

"Attaccano con tanti uomini, giocano per vincere e ci vuole attenzione: non hanno cali nei 90 minuti - ha aggiunto Gasperini -. Dovremo essere bravi a giocare una partita seria. Quanto è penalizzante fare i play-off? Siamo arrivati noni in questa classifica particolare facendo un bel percorso, giocare la Champions per noi è sempre una grande emozione. Ti ritrovi ad affrontare partite che ti danno una mano anche in Serie A, l'unico rischio è quello degli infortuni. Le partite in Europa ti aggiungono e non ti tolgono visto che le difficoltà sono alte. Naturalmente chi le supera indenne senza avere infortuni ha un vantaggio non da poco".