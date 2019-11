Atalanta-Dinamo: scontri tra tifosi fuori dallo stadio, tre feriti

Alta tensione all'esterno di San Siro prima della sfida di Champions tra Atalanta e Dinamo Zagabria. Tre tifosi dell'Atalanta sono rimasti feriti durante uno scontro avvenuto con un gruppo di ultras croati. Secondo quanto riferito dalla polizia, le loro condizioni non sono gravi. Un centinaio di ultras della Dinamo Zagabria si sono staccati dal corteo principale mentre raggiungevano lo stadio e in via Don Gnocchi (a circa 500 metri dal Meazza) hanno incontrato un gruppo di tifosi dell'Atalanta. Qui c'è stato uno scontro durante il quale tre tifosi italiani sono stati colpiti e hanno riportato contusioni. Un 14enne e il padre 50enne sono stati medicati sul posto, un 21enne è stato accompagnato all'ospedale San Carlo.