Arsenal, Arteta: "Ci siamo preparati bene, godiamoci questo momento"

Mikel Arteta è pronto ad affrontare il Bayern Monaco, avversario del suo Arsenal nei quarti di finale di Champions League: "Ci godiamo davvero questo momento perché è qui che vogliamo essere - le parole del tecnico dei Gunners nella conferenza della vigilia -. Siamo davvero in un'ottima posizione in Premier League e siamo in una buona posizione in Champions League. Abbiamo un grande compito davanti a noi contro una delle squadre più vincenti in Europa. Questo è l'ostacolo che dobbiamo superare e non vediamo l'ora di farlo".