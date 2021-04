Alta tensione Chelsea: lite Rudiger-Kepa, Tuchel deve separarli

Pasqua agitata in casa Chelsea: dopo la pesante sconfitta per 5-2 contro il WBA e alla vigilia della sfida contro il Porto di Champions League, Tuchel ha i suoi problemi da risolvere. Alta tensione in allenamento con uno duro scontro tra Rudiger e Kepa: secondo The Telegraph il tecnico sarebbe dovuto intervenire per separarli con l'ex romanista mandato negli spogliatoi con cinque minuti di anticipo.