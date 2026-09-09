Allegri: "Non ho nulla da rimproverare ai miei, dobbiamo mantenere questo spirito"

© Getty Images
© Getty Images
Massimiliano Allegri si ritrova a commentare l'ennesima sconfitta della sua esperienza al Napoli, anche se, nella serata di Champions, ha più di un alibi, tra gli infortuni di Meret e Alisson e il fatto di essersi trovato di fronte l'Arsenal, una delle squadre più forti d'Europa: "Sono stato tanto negli spogliatoi perché ho fatto la doccia, visto il caldo. Cosa ho detto ai miei giocatori? Che hanno fatto una buona partita contro una grandissima squadra. Abbiamo difeso bene, se l'avessimo fatto anche a Milano e con il Como non avremmo perso. Poi abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio quando ripartivamo. Sapevamo che era una partita complicata e venivamo da tre sconfitte ma non bisogna demoralizzarsi, perché lo spirito visto oggi è quello che dobbiamo portare avanti. Soprattutto perché abbiamo visto che, difendendo così, non si prende gol".
"Nel primo tempo abbiamo fatto delle buone uscite sulla loro pressione, nel secondo tempo, invece, ci sono stati momenti in cui la frenesia ci ha portato a sbagliare. Stasera non ho nulla da rimproverare se non il fatto che abbiamo sbagliato certe scelte nell'ultimo passaggio. Come stanno gli infortunati? Alisson credo che lo abbiamo perso per un po' di tempo. Meret non lo so, vediamo domani", ha aggiunto.