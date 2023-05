L'ex agente di Yaya Touré: "Tolta la maledizione Champions a Guardiola". Ma l'ivoriano smentisce

GLI SCIAMANI

Dimitri Seluk: "L'incantensimo è stato tolto dagli sciamani". Yaya Touré: "Non mi rappresenta"

Pep Guardiola ha un ostacolo in meno nella corsa alla Champions League, mai vinta alla guida del Manchester City. Secondo l'ex agente di Yaya Touré il mancato successo del catalano era dovuto a una maledizione lanciata dall'ex centrocampista ivoriano, colpa di un torta di compleanno mai comprata. "L'incantesimo è stato tolto dagli sciamani - ha assicurato Dimitri Seluk -, io e Yaya non desideriamo altro che il successo del City".

Il tutto risale a una mancata torta in occasione del compleanno del suo assistito che in maglia Manchester City ha scritto pagine importanti: "Vi ricordate quando criticai la società per non aver fatto quel regalo? - ha raccontato l'ex agente di Touré - Questo mese faccio gli anni e il mio regalo è che la maledizione lanciata finisca. Mi scuso, l'amarezza deve finire e anche Yaya Touré è d'accordo. L'incantesimo è stato tolto dagli sciamani".

Prima dell'eventuale finale di Istanbul, Guardiola dovrà superare l'ostacolo Real Madrid di Ancelotti in semifinale prima di vedersela contro una milanese: "Mi auguro che possa fare il Treble e penso che quest'anno vincerà la Champions con il City" ha concluso Seluk.

LA SMENTITA DI YAYA TOURE

Le parole dell'ex agente hanno fatto il giro del mondo e Yaya Touré è intervenuto sulla questione senza troppi giri di parole: "Non associatemi a queste sciocchezza - ha postato su Twitter l'ivoriano -. Sono stereotipi sulle maledizioni africane che è dannoso amplificare. Quest'uomo non mi rappresenta in alcun modo".