A Bergamo non nevica più: Atalanta, vincere per la storia

ATALANTA-VILLARREAL ALLE 19

In caso di pari o sconfitta sarà Europa League

Ha smesso di nevicare a Bergamo e le previsioni sono positive: alle 19 finalmente si giocherà Atalanta-Villarreal. Un match decisivo per i nerazzurri che sono costretti a vincere per sorpassare gli spagnoli in classifica e volare agli ottavi di Champions. Squadra di Gasperini che, però, complice la vittoria di ieri dello United sullo Young Boys, è già sicura di finire in Europa League in caso di pari o sconfitta questa sera.

La decisione di posticipare la partita è stata presa per garantire l'incolumità dei giocatori (visto il terreno coperto dalla neve nonostante il lavoro degli spalatori) e per l'importanza dell'incontro, con le due squadre in lotta per il secondo posto nel girone. La posizione della Uefa era inizialmente quella di giocare in ogni caso e valutare poi in corso d'opera, ma il campo si sarebbe rovinato e avrebbe rischiato di diventare conseguentemente impraticabile proprio per l'eventuale nuovo inizio. Dopo il rientro negli spogliatoi, la Uefa ha aveva comunicato ai due club l'orario del nuovo fischio d'inizio, fissato inizialmente per oggi pomeriggio alle 16.30. Atalanta e Villarreal erano tuttavia d'accordo per giocare alle 20.30, una sovrapposizione al programma di Europa League cui la Uefa si è opposta. Dopo nuovi colloqui la decisione finale di giocare alle 19.

Ora resta da capire se Gasperini confermerà la formazione ufficiale che aveva annunciato ieri sera prima del rinvio con Ilicic e Zapata in attacco supportati da Pessina. In difesa non dovrebbe cambiare niente Toloi, Demiral e Palomino.