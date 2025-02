Champions: rifinitura Juve, presenti Cambiaso e Douglas Luiz

È in corso l'ultimo allenamento della Juventus alla Continassa prima della partenza per l'Olanda, dove domani affronterà il Psv nella sfida di ritorno dei play-off di Champions League. Cambiaso e Douglas Luiz stanno lavorando regolarmente insieme al resto del gruppo e puntano almeno la convocazione. Alla seduta di rifinitura assiste anche la dirigenza, con il direttore tecnico Cristiano Giuntoli e l'amministratore delegato Maurizio Scanavino al fianco della squadra. Thiago Motta e i suoi ragazzi si presenteranno a Eindhoven con il vantaggio di una rete maturato grazie alla vittoria per 2-1 della scorsa settimana all'Allianz Stadium.