Champions: Lille-Feyenoord, polizia respinge tifosi olandesi a frontiera

Decine di tifosi del Feyenoord a cui è stato vietato di recarsi a Lille per la partita di stasera del girone di Champions League sono stati respinti o arrestati alla frontiera. Lo riferiscono le autorità francesi. La Prefettura del Nord, che rappresenta lo stato francese nella regione di Lille, ha affermato che a decine di tifosi della squadra olandese è stato rifiutato l'ingresso in Francia e che altri che erano in possesso di articoli pirotecnici sono stati presi in custodia. La polizia ha anche arrestato individui che sostenevano di essere tifosi del Feyenoord nel centro della città di Lille. Il ministero degli Interni francese ha affermato che c'era un "rischio reale e serio di scontro" tra i tifosi delle due squadre quando è stato istituito il divieto di viaggio prima della partita di mercoledì allo Stade Pierre-Mauroy.