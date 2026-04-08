Le formazioni ufficiali di Psg-Liverpool: out Salah, Luis Enrique con Kvara
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Al Parco dei Principi l'andata dei quarti di finale di Champions League tra i padroni di casa del Psg e il Liverpool, in una rivincita degli ottavi di finale di un anno fa, quando la vittoria ai rigori dei parigini aprì la strada al trionfo finale. Arne Slot cerca la rivincita con Ekitiké attaccante supportato da Frimpong, Szoboszlai e Wirtz, fuori Salah dall'undici titolare. Luis Enrique risponde con il tridente Kvaratskhelia-Dembelé-Doué.
Le formazioni ufficiali di Psg-Liverpool
Psg (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique. A disposizione: Chevalier, Marin, Lucas Beraldo, Zabarnyi, Goncalo Ramos, Kang-in Lee, Lucas Hernandez, Mayulu, Dro Fernandez, Mbaye.
Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili; Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Frimpong, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké. All. Slot. A disposizione: Woodman, Misciur, Isak, Salah, Chiesa, Jones, Gakpo, Robertson, Nyoni, Ngumoha.