Champions League: Psg contro Athletic Bilbao senza Dembélé, Hakimi e Chevalier

Il vincitore del Pallone d'Oro Ousmane Dembélé e il portiere Lucas Chevalier salteranno la trasferta del Paris Saint-Germain in Champions League contro l'Athletic Bilbao mercoledì. Dembélé è malato, mentre Chevalier si sta riprendendo da un infortunio alla caviglia destra. Si tratta di un'ulteriore battuta d'arresto per Dembélé, recentemente rientrato da un infortunio al polpaccio sinistro. Era stato messo fuori gioco a settembre per un infortunio al bicipite femorale destro. Il PSG ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni in questa stagione. Anche il terzino destro marocchino Achraf Hakimi è assente per una distorsione alla caviglia sinistra. Il portiere russo Matvei Safonov dovrebbe partire titolare in assenza di Chevalier.