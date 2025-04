Champions League, le formazioni ufficiali di Inter-Bayern

Tutto pronto a San Siro per Inter-Bayern Monaco, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si parte dal 2-1 dell'andata per i nerazzurri. Nell'Inter, Simone Inzaghi effettua un solo cambio rispetto alla formazione che ha vinto in Germania: sulla sinistra torna titolare Dimarco al posto di Carlos Augusto. A destra c'è Darmian al posto dell'infortunato Dumfries. Per il resto in attacco occhi sulla coppia gol Lautaro-Thuram. Attenzione ai diffidati in casa Inter, ben sei a rischio squalifica: Lautaro, Mkhitaryan, Barella, Bastoni, Dumfries e Pavard. In casa Bayern Monaco, invece, Kompany non ripete l'errore dell'andata e schiera da titolare Muller sulla trequarti insieme a Olise e Sanè alle spalle di Kane. L'arbitro è lo sloveno Slavko Vincic.