Champions League: il tedesco Zwayer arbitra Inter-Liverpool, lo spagnolo Hernandez per l'Atalanta

Sarà il tedesco Felix Zwayer ad arbitrare Inter-Liverpool, gara valida per la sesta giornata della fase a girone unico della Champions League, in programma martedì alle 21. Gli assistenti saranno i connazionali Robert Kempter e Christian Dietz, mentre Martin Petersen sarà il quarto uomo. Al Var Sorens Storks, Avar Christian Dingert. Atalanta-Chelsea, in programma sempre martedì alle 21, sarà diretta dallo spagnolo Alejandro Hernández. Assistenti i connazionali José Naranjo e Diego Sánchez Rojo, quarto uomo Alejandro Muñiz Ruiz. Al Var Cesar Soto Grado, Avar Guillermo Cuadra Fernandez.