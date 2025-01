Champions League: Euroderby sicuro agli ottavi se Milan e Juve passeranno

Il sorteggio dei playoff di Champions League ha stabilito che il Milan affronterà il Feyenoord mentre la Juventus il PSV Eindhoven (con l'Atalanta che ha trovato il Bruges): rossoneri o bianconeri, se passeranno, incontreranno l'Inter. Ci sarà dunque un Euroderby in Champions League agli ottavi anche se al momento non è possibile stabilire quale: innanzitutto serve capire se Juve e Milan si qualificheranno ma in ogni caso il tabellone, per come è strutturato ora, non dice ancora chi tra bianconeri e rossoneri affronterebbero l'Inter. L'eventuale Euroderby sarà dunque stabilito il 21 febbraio, giorno del secondo sorteggio della Champions: in quel caso si saprà se Milan o Juve (ribadiamo, in caso di qualificazione) troveranno Inter o Arsenal.