Champions, la Juve ritrova la vittoria in trasferta dopo oltre un anno
25 Nov 2025 - 23:13
25 Nov 2025 - 23:13
Il dato Opta dopo Bodo-Juve: "La Juventus ha ritrovato la vittoria in una trasferta di UCL per la prima volta a distanza di oltre un anno (419 giorni) dall'ultima conquistata contro il Lipsia, il 2 ottobre 2024 (3-2 anche in quel caso). Fiducia".
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.