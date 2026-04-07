Champions, Kompany ripensa all'Inter: "Eliminati perché avevamo 9 infortunati"

Il Bayern Monaco si presenta alla supersfida di Champions League contro il Real Madrid con la ferma volontà di cancellare il trauma dell'eliminazione subita un anno fa per mano dell'Inter, un fallimento che il tecnico Vincent Kompany ha analizzato con freddezza in conferenza stampa. L'allenatore belga ha ricondotto il crollo dei quarti di finale del 2025 - segnato dalle reti decisive di Lautaro Martinez e Frattesi nel doppio confronto - a una sfortunata emergenza medica che colpì contemporaneamente nove titolari inamovibili, tra cui Neuer, Musiala e Coman. "La realtà è che avevo nove giocatori infortunati. E mi piace nominarli perché è un modo per valutare la situazione: Ito, Neuer, Coman, Musiala, Pavlovic, Upamecano e ne sto dimenticando altri molti importanti, come Davis per esempio" le parole di Kompany che poi ha aggiunto "Comunque l'anno scorso non eravamo ancora pronti".