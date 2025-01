Champions, Inter-Monaco arbitrata dal bosniaco Peljto

Sarà il bosniaco Irfan Peljto a dirigere la sfida di Champions League di mercoledì sera tra Inter e Monaco. Lo assisteranno i connazionali Davro Beljo e Senad Ibrisimbegovic, insieme al quarto uomo Milos Gigovic. Al Var saranno invece impegnati il tedesco Bastian Dankert e il polacco Piotr Lasyk. Fischio d'inizio alle ore 21 per quella che sarà l'ultima gara della fase a girone, in cui ai nerazzurri basterà un punto per avere l'aritmetica certezza del passaggio diretto agli ottavi di finale.