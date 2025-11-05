Champions, Haaland riscrive il libro dei record: i suoi sono numeri irreali

TUTTI I RECORD

Giocatore più giovane a segnare 15 gol – 20 anni e 126 giorni

Giocatore più veloce a segnare 15 gol – 12 partite

Giocatore più giovane a segnare 20 gol – 20 anni e 231 giorni

Giocatore più veloce a segnare 20 gol – 14 partite

Giocatore più giovane a segnare 25 gol – 22 anni e 47 giorni

Giocatore più veloce a segnare 25 gol – 20 partite

Giocatore più giovane a segnare 30 gol – 22 anni e 236 giorni

Giocatore più veloce a segnare 30 gol – 25 partite

Giocatore più giovane a segnare 35 gol – 22 anni e 272 giorni

Giocatore più veloce a segnare 35 gol – 27 partite

Giocatore più giovane a segnare 40 gol - 23 anni e 130 giorni

Giocatore più veloce a segnare 40 gol - 35 partite

Giocatore più giovane a segnare 45 gol - 24 anni e 128 giorni

Giocatore più veloce a segnare 45 gol - 44 partite

Giocatore più veloce a segnare 50 gol - 49 partite

Unico giocatore ad aver segnato una tripletta all'esordio nella competizione

Unico giocatore ad aver segnato più volte in quattro partite consecutive

Unico giocatore ad aver segnato più di un gol all'esordio nella competizione con tre club