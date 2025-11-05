Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Champions, Haaland riscrive il libro dei record: i suoi sono numeri irreali

05 Nov 2025 - 21:43
© Getty Images

© Getty Images

Con la rete segnata nel primo tempo contro il Borussia Dortmund, Erling Haaland ha segnato 54 gol in 52 presenze in UEFA Champions League, riscrivendo il libro dei record. A soli 25 anni, l'attaccante norvegese del Manchester City è nella top ten della classifica marcatori all time della competizione. 

Haaland, nato a Leeds, ha fatto irruzione sulla scena con il Salisburgo nel 2019, diventando il primo e finora unico giocatore a segnare una tripletta nel primo tempo all'esordio in Champions League, nel 6-2 contro il Genk. Ha segnato inoltre nelle prime cinque presenze in Champions League (con un record di otto reti in totale), diventando il quarto giocatore di sempre a compiere l'impresa dopo Alessandro Del Piero, Diego Costa e Sébastien Haller.

Haaland è approdato al Dortmund dopo la fase a gironi 2019/20. I due gol nella prima apparizione in Champions League con la squadra tedesca lo hanno portato in doppia cifra nella competizione dopo sette partite (ai tempi un record).

Da allora, Haaland ha stabilito primati simili per arrivare a 15 gol (12 partite), 20 gol (14) e, dopo il trasferimento al Manchester City nell'estate 2022, 25 gol (20), 30 gol (25) e 35 gol (27); a 22 anni e 272 giorni, è stato anche il calciatore più giovane a raggiungere quest'ultimo traguardo.

Il gol di Haaland alla quinta giornata del 2023/24 contro il Lipsia lo ha reso anche il più veloce (35 partite) e il più giovane (23 anni e 131 giorni) con 40 gol nella competizione. Quello segnato alla prima giornata 2025/26 contro il Napoli, invece, gli ha permesso di tagliare il traguardo dei 50 gol segnati in sole 49 partite, un altro record.

Haaland ha affrontato 25 squadre in Champions League e ha segnato contro 19 di loro: solo Ajax, Manchester City (quando giocava nel Dortmund), Inter, Crvena Zvezda, Sporting CP e Juventus lo hanno tenuto a bada. 

Haaland in Champions ha segnato due triplette e nove doppiette ed è diventato il primo giocatore a segnare più volte in quattro presenze consecutive in Champions League (mentre era al Dortmund). Al ritorno degli ottavi 2022/23 contro il Lipsia, è diventato il terzo giocatore di sempre a segnare cinque gol in una partita di Champions League﻿.

TUTTI I RECORD
Giocatore più giovane a segnare 15 gol – 20 anni e 126 giorni
Giocatore più veloce a segnare 15 gol – 12 partite
Giocatore più giovane a segnare 20 gol – 20 anni e 231 giorni
Giocatore più veloce a segnare 20 gol – 14 partite
Giocatore più giovane a segnare 25 gol – 22 anni e 47 giorni
Giocatore più veloce a segnare 25 gol – 20 partite
Giocatore più giovane a segnare 30 gol – 22 anni e 236 giorni
Giocatore più veloce a segnare 30 gol – 25 partite
Giocatore più giovane a segnare 35 gol – 22 anni e 272 giorni
Giocatore più veloce a segnare 35 gol – 27 partite
Giocatore più giovane a segnare 40 gol - 23 anni e 130 giorni
Giocatore più veloce a segnare 40 gol - 35 partite
Giocatore più giovane a segnare 45 gol - 24 anni e 128 giorni
Giocatore più veloce a segnare 45 gol - 44 partite
Giocatore più veloce a segnare 50 gol - 49 partite
Unico giocatore ad aver segnato una tripletta all'esordio nella competizione
Unico giocatore ad aver segnato più volte in quattro partite consecutive
Unico giocatore ad aver segnato più di un gol all'esordio nella competizione con tre club

Ultimi video

05:21
DICH KOOPMEINERS JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Koopmeiners: "Abbiamo bisogno di fare più gol"

01:19
DICH GASPERINI PRE RANGERS DICH

Gasperini: "Partita e ambiente molto difficili, ci aspettiamo una gara impegnativa"

00:56
DICH GALLOPPA PRE MAINZ V2

Galloppa: "Serve essere pratici, mica vengo qui per fare il tiki taka dopo un giorno..."

01:36
DICH SCARONI MILAN STADIO DICH

Scaroni: "Obiettivo avere lo stadio pronto nella stagione 2030/31"

07:55
INTERVISTA OTO SAELEMAEKERS 5-11-25 DICH

Saelemaekers: "Allegri mi ha voluto tenere, ci sono analogie con lo scudetto del 2022"

01:21
Il ritorno di De Rossi

Il ritorno di De Rossi

01:59
Le parate più belle

Le parate più belle

01:13
Fiorentina in Europa

Fiorentina in Europa

01:15
Milan sabato a Parma

Milan sabato a Parma

01:26
L'emozione di De Zerbi

L'emozione di De Zerbi

02:01
Stasera Om-Atalanta

Stasera Om-Atalanta

01:33
Il ritorno di Thuram

Il ritorno di Thuram

02:04
Chivu, assist a Lautaro

Chivu, assist a Lautaro

01:38
DICH CONTE CONFERENZA DICH

Conte: "Avessimo fatto noi un calcio così difensivo in Germania..."

04:09
DICH SPALLETTI JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Spalletti: "Non mi preoccupa nulla, solo il portiere degli altri..."

05:21
DICH KOOPMEINERS JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Koopmeiners: "Abbiamo bisogno di fare più gol"

I più visti di Calcio

DICH CHIVU LAUTARO SORRISO DICH

Chivu: "A Lautaro ho detto: sorridi di più!"

Milan-Roma 1-0: gli highlights

Milan-Roma 1-0: gli highlights

DICH SPALLETTI JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Spalletti: "Non mi preoccupa nulla, solo il portiere degli altri..."

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

DICH CHIVU VIGILIA 1 4/11 DICH

Chivu: "Ci aspetta una gara difficile, è la Champions League"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:17
Carlos Augusto: "Dovevamo approcciarla meglio, ecco perché Chivu si è arrabbiato"
22:40
Bologna, Heggem: "Brann squadra aggressiva"
22:00
Como, Goldaniga si opera: i tempi di recupero
21:43
Champions, Haaland riscrive il libro dei record: i suoi sono numeri irreali
21:05
Uefa ed Europol insieme per tutelare integrità del gioco