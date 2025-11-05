Champions, Haaland riscrive il libro dei record: i suoi sono numeri irreali

© Getty Images
Con la rete segnata nel primo tempo contro il Borussia Dortmund, Erling Haaland ha segnato 54 gol in 52 presenze in UEFA Champions League, riscrivendo il libro dei record. A soli 25 anni, l'attaccante norvegese del Manchester City è nella top ten della classifica marcatori all time della competizione.
Haaland, nato a Leeds, ha fatto irruzione sulla scena con il Salisburgo nel 2019, diventando il primo e finora unico giocatore a segnare una tripletta nel primo tempo all'esordio in Champions League, nel 6-2 contro il Genk. Ha segnato inoltre nelle prime cinque presenze in Champions League (con un record di otto reti in totale), diventando il quarto giocatore di sempre a compiere l'impresa dopo Alessandro Del Piero, Diego Costa e Sébastien Haller.
Haaland è approdato al Dortmund dopo la fase a gironi 2019/20. I due gol nella prima apparizione in Champions League con la squadra tedesca lo hanno portato in doppia cifra nella competizione dopo sette partite (ai tempi un record).
Da allora, Haaland ha stabilito primati simili per arrivare a 15 gol (12 partite), 20 gol (14) e, dopo il trasferimento al Manchester City nell'estate 2022, 25 gol (20), 30 gol (25) e 35 gol (27); a 22 anni e 272 giorni, è stato anche il calciatore più giovane a raggiungere quest'ultimo traguardo.
Il gol di Haaland alla quinta giornata del 2023/24 contro il Lipsia lo ha reso anche il più veloce (35 partite) e il più giovane (23 anni e 131 giorni) con 40 gol nella competizione. Quello segnato alla prima giornata 2025/26 contro il Napoli, invece, gli ha permesso di tagliare il traguardo dei 50 gol segnati in sole 49 partite, un altro record.
Haaland ha affrontato 25 squadre in Champions League e ha segnato contro 19 di loro: solo Ajax, Manchester City (quando giocava nel Dortmund), Inter, Crvena Zvezda, Sporting CP e Juventus lo hanno tenuto a bada.
Haaland in Champions ha segnato due triplette e nove doppiette ed è diventato il primo giocatore a segnare più volte in quattro presenze consecutive in Champions League (mentre era al Dortmund). Al ritorno degli ottavi 2022/23 contro il Lipsia, è diventato il terzo giocatore di sempre a segnare cinque gol in una partita di Champions League.
TUTTI I RECORD
Giocatore più giovane a segnare 15 gol – 20 anni e 126 giorni
Giocatore più veloce a segnare 15 gol – 12 partite
Giocatore più giovane a segnare 20 gol – 20 anni e 231 giorni
Giocatore più veloce a segnare 20 gol – 14 partite
Giocatore più giovane a segnare 25 gol – 22 anni e 47 giorni
Giocatore più veloce a segnare 25 gol – 20 partite
Giocatore più giovane a segnare 30 gol – 22 anni e 236 giorni
Giocatore più veloce a segnare 30 gol – 25 partite
Giocatore più giovane a segnare 35 gol – 22 anni e 272 giorni
Giocatore più veloce a segnare 35 gol – 27 partite
Giocatore più giovane a segnare 40 gol - 23 anni e 130 giorni
Giocatore più veloce a segnare 40 gol - 35 partite
Giocatore più giovane a segnare 45 gol - 24 anni e 128 giorni
Giocatore più veloce a segnare 45 gol - 44 partite
Giocatore più veloce a segnare 50 gol - 49 partite
Unico giocatore ad aver segnato una tripletta all'esordio nella competizione
Unico giocatore ad aver segnato più volte in quattro partite consecutive
Unico giocatore ad aver segnato più di un gol all'esordio nella competizione con tre club