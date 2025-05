Champions, Gullit: "Inter ha più esperienza e questo sarà importante"

"E' una grande finale, tanta gente è rimasta delusa dal fatto che il Barcellona non sia andato in finale ma l'Inter ha fatto una grande partita. L'Inter ha molta più esperienza (del Psg, ndr) e questo sarà molto importante in questa partita". Lo ha detto Ruud Gullit, ex giocatore del Milan, a margine della ventesima edizione della Golf Cup, torneo benefico organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro al Royal Park I Roveri di Fiano Torinese, in vista della finale di Champions League di sabato tra Inter e Paris Saint-Germain.