Champions, Guardiola: "Per battere il Real serve la gara perfetta"

"La pressione c'è, ma è più che benvenuta; non puoi giocare bene senza pressione. Se vinceremo dipenderà da come giochiamo, da come gestiremo i momenti in uno degli stadi più grandi. I brutti momenti ci saranno e cercheremo di ridurli il più possibile". Così l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola nella conferenza stampa alla vigilia della partita di ritorno dei playoff di Champions League contro il Real Madrid. "Devi giocare una partita quasi perfetta contro il Real, il risultato non è stato così buono all'andata, di solito arriviamo alla gara di ritorno con un risultato migliore, quindi non è la situazione perfetta. Dobbiamo attaccare, dobbiamo segnare gol. Vogliamo vincere, quindi vediamo se possiamo sistemare alcune cose che non hanno funzionato nella gara di andata", ha aggiunto. Infine Guardiola, sullo stadio Santiago Bernabéu. "Ho ricordi incredibili in questo stadio. Non è mai stato facile venire qui: quando ero un giocatore con il Barcellona, e dopo come allenatore, o al Bayern o al Man City. È sempre stato duro, conosciamo la storia, ma creiamo sempre bei ricordi, bei momenti".