Champions ed Europa League: anche l'Italia nelle finali di Madrid e Baku

23/05/2019

Le nuove maglie mantengono i tradizionali colori nero, giallo fluo, azzurro fluo e rosa fluo. Sul petto al centro il Macron Hero, nuovo e identificativo logo del brand italiano. Shorts neri per tutte e quattro le maglie e calzettoni che riprendono il colore della singola maglia, con una banda orizzontale nera con il Macron Hero. "Siamo lieti di avere Macron al nostro fianco come nuovo fornitore ufficiale dei match kit per gli arbitri UEFA – ha dichiarato Roberto Rosetti, responsabile del settore arbitrale Uefa – E' un'azienda all'avanguardia, sempre alla ricerca di innovazioni per garantire che gli arbitri si sentano il più possibile a proprio agio nello svolgere un ruolo così importante e oggetto di grande pressione sul campo di gioco". "Essere la prima azienda italiana a ricoprire il ruolo di 'Official UEFA Referee Match Kit Supplier' è un vero onore per noi – ha dichiarato Gianluca Pavanello, Ceo di Macron – Un ruolo di prestigio che premia il nostro lavoro, la professionalità e passione che ogni giorno impieghiamo per realizzare capi e prodotti di altissimo livello. Un incarico che significa anche un forte impegno in ricerca e sviluppo per poter offrire sempre il meglio a una realtà importante e prestigiosa come il settore arbitrale UEFA".



Gli arbitri vestiranno Macron in tutte le competizioni UEFA: UEFA European Football Championship, UEFA Women’s European Championship, UEFA Nations League, UEFA Nations League Finals, European Qualifiers for UEFA EURO 2020, UEFA European Under-21 Championship, UEFA European Under-17 and Under-19 Championships, UEFA European Women’s Under-17 and Under-19 Women’s Championships, UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Super Cup, UEFA Women’s Champions League, UEFA Youth League, UEFA European Futsal Championship, UEFA European Women’s Futsal Championship, UEFA Futsal Cup Finals e UEFA Regions' Cup.