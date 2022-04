Champions, Benfica-Liverpool 1-3: Klopp vede già le semifinali

BENFICA-LIVERPOOL 1-3

Decidono le reti di Konatè, Manè e Luis Diaz. Per i lusitani gol di Darwin Nunez

Il Liverpool espugna lo stadio Da Luz di Lisbona nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica: 3-1 il punteggio a favore dei Reds che mettono così un piede in semifinale. Gli uomini di Klopp vanno avanti 2-0 con reti di Konatè e Manè nel primo tempo, nella ripresa i portoghesi accorciano le distanze con Nunez ma nel finale Diaz chiude i conti. Mercoledì prossimo il ritorno ad Anfield, ai lusitani serve un’impresa. af

Il Liverpool mette un piede in semifinale dopo la vittoria 3-1 al Da Luz nell’andata dei quarti di finale di Champions contro il Benfica e inizia nel migliore dei modi la settimana che culmina domenica col big match di Premier contro il City: mercoledì prossimo il ritorno ad Anfield con i portoghesi chiamati all’impresa. E’ il Liverpool a fare subito la partita e prendere in mano il pallino del gioco schiacciando il Benfica nella sua metà campo. I ritmi sono alti, Salah manca l’aggancio a tu per tu con il portiere e poi lo stesso Vlachodimos è attento su Keita, ma sono solo le prove generali per i Reds: il vantaggio arriva puntuale al 17’ su calcio d’angolo quando Konatè sovrasta tutti e insacca di testa. Match in discesa per la squadra di Klopp mentre il Benfica appare spaesato e teso, al 24’ Luis Diaz spara addosso a Vlachodimos nel tentativo di scavalcarlo con un pallonetto. Il raddoppio è nell’aria e arriva come una sentenza al 34’, ci pensa Manè da pochi passi sulla sponda di testa del solito Diaz. Nel finale c’è tempo per l’ennesima occasione di Salah, ma ancora il portiere del Benfica salva i suoi.

In avvio di ripresa la musica però cambia improvvisamente e a sorpresa gli uomini di Verissimo accorciano dopo appena quattro minuti: Konatè stavolta è pessimo e manca clamorosamente un rinvio su cross di Rafa Silva, il pallone finisce a Nunez che batte Alisson. E’ una scossa positiva per i lusitani, che prendono coraggio e sfiorano il pari al 60’ con la bella parata di Alisson su tiro di Everton. Il portiere brasiliano ancora protagonista all’83’ quando rischia grosso con la palla tra i piedi ma poi evita il pasticcio sulla pressione di Rafa Silva. La partita sembra destinata al 2-1, ma la squadra di Klopp ha ancora la forza per l’ultima accelerazione, quella decisiva per prenotare la semifinale: imbeccata di Keita e Diaz salta Vlachodimos in uscita, il 3-1 è servito a porta vuota. Adesso per gli inglesi testa al big match di Premier contro il City che può valere il titolo, poi ritorno ad Anfield per volare in semifinale.