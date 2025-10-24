Champions: allerta per Napoli-Eintracht, vietata vendita biglietti ai residenti a Bergamo

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha vietato la vendita ai residenti nella provincia di Bergamo dei biglietti per il match di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte, in programma martedì 4 novembre 2025 al 'Maradona'. Restano fuori dal divieto i residenti che abbiano sottoscritto tessere di fidelizzazione 'Napoli Calcio' alla data del 30 agosto 2025. Il provvedimento è stato adottato su determinazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e alla conforme proposta della Questura di Napoli, che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica "in ragione dei rapporti di amicizia tra tifosi tedeschi e quelli dell'Atalanta. Questi ultimi hanno fornito supporto anche in occasione dei gravi incidenti verificatisi in occasione dell'incontro disputato il 15 marzo 2023 e pertanto, anche sulla scorta di esiti di recente attività informativa, non si può escludere che anche in occasione della gara in programma il prossimo 4 novembre possano dar corso a condotte pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica".