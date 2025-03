Cesena: raccattapalle gli dice dove tuffarsi, Klinsmann para rigore

C'è una storia sorprendente dietro il rigore parato ieri dal portiere del Cesena Jonathan Klinsmann, figlio dell'ex bomber dell'Inter Jurgen, contro la Salernitana in Serie B. A suggerire al portiere dove tuffarsi per parare il penalty calciato da Cerri è stato un giovane raccattapalle dietro la sua porta. A raccontare la storia è il Cesena sui suoi canali social, con il baby protagonista che orgoglioso mostra poi la maglia che Klinsmann gli ha regalato a fine partita. E' successo tutto nel finale, quando l'arbitro ha fischiato un rigore per i campani. A quel punto nelle immagini tv si vede Klinsmann confabulare con il raccattapalle alle sue spalle. "Secondo te dove quel rigore dove lo tira?", chiede il portiere. "Per me calcia alla tua destra, vai Jonathan, sono sicuro che lo parerai", la replica del raccattapalle. "Anche secondo me lo tirerà lì, siamo d'accordo", ha concluso Klinsmann. "Gli ho detto di buttarsi alla sua destra e lui lo ha fatto", ha rivelato Ivan questo il nome del giovane raccatappalle. Dopo la parata, Klinsmann si è subito rivolto a lui dietro la porta promettendogli la maglia. Cosa che poi ha fatto.