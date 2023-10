LA MOVIOLA

Il moviolista di Mediaset: "L'arbitro francese non all'altezza della sua fama"

© ufficio-stampa Graziani Cesari, nostro storico moviolista, non ha dubbi: la prestazione di Turpin è da cartellino rosso, come quello che non ha mostrato a Phillips nel corso del secondo tempo della sfida tra Inghilterra e Italia, finita 3-1 per i padroni di casa.

"A Wembley Turpin non è stato all’altezza della sua fama di super big dell'arbitraggio mondiale- attacca Cesari. Mi viene da dire: quanto è difficile, caro Clement, cacciare un leone da quella arena?"

L'analisi dell'episodio incriminato è molto chiara: "Phillips, ammonito dopo pochi minuti di gioco, meritava il secondo giallo per un classico caso di “step on foot” su Barella al 68esimo. Anzi, beffa delle beffe, il giallo lo ha sventolato al povero Scalvini che gli chiedeva di applicare il regolamento.

La conclusione di Cesari è lapidaria: "Mi viene da dire bonne nuit Clement. Naturalmente se riuscirai a dormire".