Qualificazioni Euro 2024, Inghilterra-Italia 3-1: azzurri ko, la qualificazione si complica

QUALIFICAZIONI EURO 2024

Una doppietta di Kane e il gol di Rashford ribaltano il vantaggio azzurro firmato Scamacca: Spalletti si giocherà tutto a novembre contro Macedonia del Nord e Ucraina, Southgate aritmeticamente qualificato

La Nazionale avrà la possibilità di tentare l'aggancio nella penultima sfida del Gruppo C, in casa contro la Macedonia del Nord, dopodiché si giocherà tutto nello scontro diretto, in programma in campo neutro (a Leverkusen) il 20 novembre. Serviranno almeno quattro punti per avere la certezza di volare in Germania e provare a difendere il titolo conquistato nel 2021. Quel che servirà davvero è però una maggior continuità nei 90' a livello sia fisico sia mentale, cosa evidentemente mancata nella notte di Wembley.

LA PARTITA

Spalletti rivoluziona la squadra vincente contro Malta schierando un po' a sorpresa anche Udogie ed El Shaarawy dal 1'. Gli inglesi partono con un baricentro altissimo e un fitto possesso palla che mette da subito in difficoltà gli azzurri. La difesa però regge l'urto iniziale e al quarto d'ora i ragazzi di Spalletti passano al termine di una splendida azione di ripartenza orchestrata dal basso: il cross di Di Lorenzo è lisciato da Frattesi, ma arriva sul piede di Scamacca lasciato colpevolmente solo da Stones e il bomber dell'Atalanta è libero di scaricare in rete lo 0-1. Il recupero palla e i contropiedi veloci dell'Italia mandano in crisi i padroni di casa, che rischiano ancora al 22' quando il potente sinistro di Scamacca esce di poco alla destra di Pickford. Alla mezzora la pressione inglese viene però premiata da un episodio: un mezzo rimpallo favorisce l'affondo in area di Bellingham, Di Lorenzo prova a intervenire alla disperata ma viene anticipato dal giocatore del Real Madrid e finisce per abbatterlo. Turpin indica il rigore e Kane trasforma con la consueta freddezza. L'Italia continua a soffrire sugli sfondamenti centrali e poco prima dell'intervallo Rashford va vicino al gol che ribalterebbe l'incontro, ma sul suo sinistro è attento Donnarumma. Nell'ultimo dei tre minuti di recupero gli risponde Pickford con un grande intervento su Udogie, che arriva alla conclusione col destro dopo una grande azione d'inserimento.

In avvio di ripresa gli uomini di Southgate tentano il forcing, gli azzurri appaiono subito un po' più in bambola e al 57' vengono puniti da una ripartenza: fa tutto Bellingham, recuperando un gran pallone al limite della sua area e poi autoloanciandosi in campo aperto prima di servire Rashford, che con un dribbling solo salta Di Lorenzo e Udogie prima di battere Donnarumma per il 2-1. Gli azzurri tentano di imbastire una reazione, Spalletti manda in campo Kean, Dimarco e Bastoni e poco dopo si infuria per un clamoroso secondo giallo mancato a Phillips, autore di un durissimo intervento su Barella incredibilmente sfuggito a Turpin. Gli inglesi restano comunque padroni del campo e al 77' trovano il tris: la difesa azzurra sbanda completamente e spalanca la strada a Kane, che a tu per tu con Donnarumma non sbaglia e chiude i giochi. Un altra rete incassata di fatto in contropiede, figlia di una fase difensiva decisamente da registrare. La partita di fatto, finisce lì: Inghilterra a Euro 2024, Italia rimandata.

LE PAGELLE DI INGHILTERRA-ITALIA

IL TABELLINO

Inghilterra-Italia 3-1

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones (18' st Guehi), Maguire, Trippier; Phillips (25' st Henderson), Rice; Rashford, Bellingham (40' st Grealish), Foden; Kane.

A disp: Ramsdale, Johnstone, Alexander-Arnold, Colwill, Tomori, Gallagher, Maddison, Bowen, Nketiah.

Ct: Southgate

Italia (4-3-3): Donnraumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi (18' st Bastoni), Udogie (18' st Dimarco); Barella, Cristante, Frattesi; Berardi (33' st Raspadori), Scamacca (18' st Kean), El Shaarawy (42' st Orsolini).

A disp: Vicario, Meret, Mancini, Gatti, Darmian, Locatelli, Bonaventura.

Ct: Spalletti

Arbitro: Turpin

Marcatori: 15' Scamacca (Ita), 32' e 32' st rig. Kane (Ing), 12' st Rashford (Ing)

Ammoniti: Phillips (Ing), Udogie (Ita), Di Lorenzo (Ita), Scalvini (Ita)

Espulsi: