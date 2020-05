Ceferin: "Calcio coi tifosi tornerà presto, FPF? Ipotesi tassa sul lusso"

LE PAROLE

"Se scommetterei un milione di dollari che Euro 2020 verrà giocato nel 2021? Sì, non so perché non si dovrebbe. Non credo che questo virus durerà per sempre. Siamo pronti e seguiremo le raccomandazioni delle autorità, ma sono assolutamente sicuro, personalmente, che il buon vecchio calcio con i tifosi tornerà molto presto". Così il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin in un'intervista al The Guardian.

Sul Fair Play Finanziario: "Se i club non seguono le regole saranno sempre sanzionati, ma ovviamente stiamo pensando a come possiamo migliorare le nostre normative e, se necessario, adattarci ai nuovi tempi - ha aggiunto Ceferin - Questo non accadrà molto presto ma stiamo pensando di migliorare, modernizzandolo e facendo qualcosa in più sull'equilibrio competitivo. Stiamo anche prendendo in considerazione una sorta di "tassa sul lusso", se possibile"