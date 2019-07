Consigli per gli acquisti. Antonio Cassano li dà soprattutto all'Inter, la squadra per cui fa il tifo: "Il top player l'ha preso in panchina - ha detto a Sky Sport -. Conte può avvicinare l'Inter alla Juventus e può lottare per lo scudetto. Lukaku? A me personalmente non piace, a quelle cifre è una follia. Parlo da tifoso, ma darei Icardi alla Juventus per Higuain. Lì è un peso, quindi se fossi l'Inter lo prenderei". Cassano ha poi parlato anche della Roma: "Il problema più grande è Pallotta, con Fienga e Baldini che non si vede mai ma decide sempre da Londra senza esporsi. Lui aveva già in mente di mandare via Totti. Con questi personaggi la Roma fa fatica, dovrebbero capire che la Roma non sono loro ma la gente che la tifa".