Caso Suarez, FIGC precisa: "Da tempo chiesti atti a Procura Perugia"

"Il Procuratore Federale, sin dal settembre scorso, ha formalmente richiesto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Perugia per le esigenze del procedimento disciplinare sportivo". Lo ha precisato la FIGC in relazione alle notizie di stampa sulle iniziative assunte dalla Procura Federale con riferimento alla indagine della Procura della Repubblica di Perugia sul caso Suarez. "Il Procuratore di Perugia Dott. Raffaele Cantone - si legge nella nota - ritenendo la sussistenza del segreto istruttorio, ha negato l'ostensione degli atti dell'indagine penale ai sensi dell'art. 329 del codice di procedura penale, riservandosi di trasmetterli alla fine dell'indagine ancora in corso, allorquando, in base al codice di procedura penale, sarebbero cessate le esigenze correlate al segreto istruttorio fissato dalla legge".