Caso San Siro, Morelli chiede chiarezza all'amministrazione Sala

31 Mar 2026 - 17:49

“L’amministrazione milanese faccia immediatamente chiarezza riguardo alle indagini sulla compravendita di San Siro. Milano non può rischiare di perdere un’occasione così importante in vista degli Europei 2032. Della questione giudiziaria si occuperà la Procura, a noi interessa avere un quadro certo del percorso che l’amministrazione ha deciso di intraprendere”. Lo scrive in una nota il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli commentando la notizia delle perquisizioni avvenute stamattina negli uffici del Comune di Milano e di M-I, nelle abitazioni di ex dirigenti e consulenti delle due squadre e degli ex assessori Tancredi e De Cesaris. “Abbiamo già vissuto con ansia le ultime fasi preparatorie delle Olimpiadi Invernali su cui, senza l’intervento provvidenziale del Governo, Milano rischiava di fare una figuraccia internazionale - prosegue il senatore - contiamo di non dover rivivere questo rischio. Se sarà necessario per il bene supremo di Milano, il Governo sarà pronto ancora una volta a collaborare con tutte le istituzioni”, conclude Morelli.

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