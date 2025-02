Caso Rubiales: oggi depone al processo ex presidente Federcalcio spagnola

Continua il processo al Tribunale Nazionale per il bacio dato dall'ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales alla calciatrice Jennifer Hermoso alla premiazione dei Mondiali di calcio femminile nel 2023. Dopo la testimonianza di Hermoso, che ha ripetuto che il bacio non fu consensuale, oggi è il turno di Rubiales. La sua deposizione potrebbe essere prolungata fino a domani, riferisce la stampa iberica. L'ex dirigente sportivo punta a dimostrare che la calciatrice ha acconsentito al bacio e a negare qualsiasi coercizione successiva per convincerla a difenderlo pubblicamente. La procura ha chiesto per Rubiales una pensa di due anni e mezzo per presunta aggressione sessuale e coercizione.