Caso Psg, la UEFA ora valuta cambiamenti al Financial Fair Play

19/03/2019

La sentenza del Tribunale arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna sul ricorso del Psg potrebbe rappresentare una svolta per il Financial Fair Play . Secondo quanto riporta "Calcio e Finanza", infatti, l' UEFA ora potrebbe anche valutare l'ipotesi di cambiare la regole del FFP . Un possibile "dietrofront" di cui però non sono ancora chiari i contorni. "Analizzeremo la decisione del TAS e prenderemo in considerazione appena possibile la messa in atto di ogni chiarimento o cambiamento alle regole ", farebbero sapere da Nyon.

"L'UEFA rende nota della decisione odierna del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, con cui il ricorso presentato dal Paris Saint-Germain contro la UEFA per quanto riguarda la decisione del 19 settembre 2018 della Camera Giudicante CFCB è stato accolto e la decisione in questione messa da parte", riferirebbero fonti dell'Uefa. "La decisione del TAS non mette in dubbio gli obiettivi del sistema UEFA di Licenze per Club e del Fair Play Finanziario", farebbe comunque sapere la Union of European Football Associations.