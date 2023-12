Caso Pogba, fissata al 18 gennaio l'udienza al Tribunale Nazionale Antidoping

Quale sarà il futuro di Paul Pogba? La data da cerchiare è quella de 18 gennaio quando il giocatore della Juventus, nel primo pomeriggio, si presenterà davanti al Tribunale Nazionale Antidoping di Roma per l'udienza che decreterà l'entità della sua squalifica. Il calciatore francese è stato fermato in seguito alla positività al testosterone metabolita emersa durante un controllo il 20 agosto scorso al termine del match con l'Udinese. Pogba era stato sospeso il 12 settembre, in seguito anche le contro-analisi avevano confermato l'iniziale esito mentre recentemente la Procura Antidoping ha chiesto quattro anni di squalifica.