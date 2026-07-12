Juventus, Savorani nuovo preparatore dei portieri: il profilo

Considerato tra i migliori specialisti italiani nel ruolo e già collaboratore di Spalletti ai tempi della Roma e in Nazionale, Savorani ritrova a Torino il capo dell'area sportiva Ricky Massara, con cui ha condiviso gli anni di Pescara da calciatore. Savorani vanta un curriculum di assoluto prestigio, avendo già conquistato per due anni consecutivi il premio di miglior preparatore italiano grazie al lavoro svolto a Trigoria con fuoriclasse del calibro di Alisson e Szczesny, oltre alle recenti esperienze al fianco di Conte al Tottenham e la consacrazione di Carnesecchi sotto la sua guida bergamasca.