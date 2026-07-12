Juventus, Savorani nuovo preparatore dei portieri: il profilo

Colpo per lo staff di Spalletti: Marco Savorani è il nuovo preparatore dei portieri della Juventus. Esperienza, successi e il mercato: ecco chi è

12 Lug 2026 - 11:19
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La Juventus ufficializza l'innesto di Marco Savorani nello staff tecnico di Luciano Spalletti, colmando la casella del preparatore dei portieri dopo la risoluzione del contratto che lo legava all'Atalanta.

Considerato tra i migliori specialisti italiani nel ruolo e già collaboratore di Spalletti ai tempi della Roma e in Nazionale, Savorani ritrova a Torino il capo dell'area sportiva Ricky Massara, con cui ha condiviso gli anni di Pescara da calciatore. Savorani vanta un curriculum di assoluto prestigio, avendo già conquistato per due anni consecutivi il premio di miglior preparatore italiano grazie al lavoro svolto a Trigoria con fuoriclasse del calibro di Alisson e Szczesny, oltre alle recenti esperienze al fianco di Conte al Tottenham e la consacrazione di Carnesecchi sotto la sua guida bergamasca.

Il suo compito alla Continassa sarà duplice: coadiuvare la società nella delicata scelta del nuovo estremo difensore dal mercato - profilo su cui il suo giudizio tecnico risulterà determinante - e valorizzare il materiale a disposizione, sfruttando la stessa competenza che in passato gli permise di consigliare la crescita di portieri diventati poi protagonisti assoluti a livello internazionale.

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