Caso d'Onofrio, Corte d'appello Figc annulla inibizione a Trentalange

RICORSO ACCOLTO

Accolto il ricorso dell'ex presidente dell'Aia: cancellata la squalifica di tre mesi

© Getty Images La Corte federale d'appello, ascoltato questa mattina in video conferenza Alfredo Trentalange, ha accolto il ricorso presentato dall'ex presidente dell'Aia e ha cancellato in secondo grado di giudizio sportivo anche i tre mesi di inibizione che il tribunale federale gli aveva comminato per il caso Rosario D'Onofrio, l'ex procuratore capo dell'Aia arrestato per traffico di droga internazionale. L'ex numero uno degli arbitri è stato difeso dagli avvocati Avilio Presutti e Paolo Gallinelli.

Vedi anche Serie A Caso D'Onofrio, Trentalange inibito per tre mesi

Deferito lo scorso 20 gennaio in merito alla vicenda riguardante l'ex procuratore nazionale dell'AIA Rosario D'Onofrio, Trentalange lo scorso 17 marzo era stato sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale con tre mesi di inibizione.

AIA, PACIFICI: "MAI DUBBI SU RETTITUDINE TRENTALANGE" "È una notizia che accogliamo con grande favore. Abbiamo sempre confidato negli organi di giustizia, consapevoli dell'equilibrio e della rettitudine di Alfredo sui quali non abbiamo mai avuto dubbi". Così il presidente dell'Aia Carlo Pacifici in merito all'accoglimento del ricorso presentato dall'ex presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Alfredo Trentalange, inibito tre mesi in primo grado dal Tribunale federale Nazionale, da parte della Corte federale d'Appello. "Siamo uomini di giustizia e confidiamo sempre nella giustizia", ha aggiunto.

IL DISPOSITIVO

Dispositivo/0098/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0115/CFA/2022-2023

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Salvatore Lombardo - Componente

Maria Barbara Cavallo - Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Domenico Giordano - Componente (Relatore)

Visto il reclamo numero 0115/CFA/2022-2023 proposto dal Sig. Alfredo Trentalange in data 03.04.2023;

Relatore all’udienza del 27.04.2023, tenutasi in videoconferenza, il Press. Domenico Giordano e uditi gli Avv.ti Avilio Presutti e Paolo Gallinelli per il Sig. Alfredo Trentalange, Giorgio Ricciardi per la Procura Federale; è presente, altresì, il Sig. Alfredo Trentalange, ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

IL RELATORE

Domenico Giordano

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce