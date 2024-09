Caso Bergamini, il primo ottobre la sentenza. I pm: "Omicidio per vendetta"

Dopo 35 anni

I magistrati: "Denis non voleva sposare Isabella Internò, lei era incinta e abortì a Londra"

© ansa Una vicenda che fa rabbrividire, soprattutto se si pensa che è accaduta quasi 35 anni fa, nel novembre 1989, e per decenni è stata derubricata a suicidio. Denis Bergamini, ex giocatore del Cosenza, e i suoi cari avranno finalmente giustizia il prossimo primo ottobre. Nel frattempo, nel corso del processo all'ex fidanzata Isabella Internò, accusata di aver organizzato un omicidio poi commesso da altri, sono emersi, durante le requisitorie, dei particolari agghiaccianti.

I pm hanno ricostruito il profilo morbosamente geloso dell'ex fidanzata che gli “non lasciava respiro” e che, una volta resasi conto che la relazione era davvero finita, realizza il suo progetto omicida. Il processo ha infatti stabilito che Denis Bergamini è morto per "asfissia meccanica con mezzo soft", prima di essere sistemato sull’asfalto già morto, in quella che viene definita: “una macabra e squallida messa in scena”. Le testimonianze, aggiunte alle dichiarazioni “chiaramente false” della Internò, fanno capire come si tratti di un vero e proprio "delitto d’onore", venduto per tre decenni come suicidio.

"Isabella Internò ha fatto ammazzare Denis Bergamini per salvare l’onore, visto che il calciatore non voleva sposarla, nonostante fosse rimasta incinta e per questo aveva abortito, con in grembo un nascituro di cinque mesi, in una clinica a Londra. Dopo l’aborto, pretendeva un matrimonio riparatore - secondo la requisitoria - mentre Bergamini, pur volendo tenere il bambino, non avrebbe mai voluto sposarla a causa del suo carattere ossessivo. Internò lo stalkerizzava e ha continuato a farlo fino alla fine, nonostante la loro relazione fosse chiusa da mesi". Questo il movente, secondo i pm che hanno chiesto una pena di 23 anni per l'ex fidanzata. L’accusa è omicidio volontario in concorso con ignoti. Già, perché per una serie di omissioni e di errori investigativi successivi alla morte del calciatore, i presunti esecutori materiali non sono stati ancora individuati.

