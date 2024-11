CASINI: "ASSEMBLEA FIGC? MI ASPETTO BUONSENSO"

Sta per iniziare l'assemblea Figc per la modifica statutaria, in programma presso l'Hilton Rome Airport di Fiumicino. "Mi aspetto buonsenso. Tutte le squadre credono si possa fare un po di più per le nostre istanze, che non sono contro qualcuno, ma far funzionare meglio il calcio italiano. Le nostre richieste sono maggiore autonomia e una rappresentanza piu equa e corrispondente al peso economico della Serie A negli organi federali. Il ricorso? Prematuro parlarne", è il commento di Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, entrando all'assemblea a chi chiedeva quale fosse la speranza in merito all'esito della votazione. Presenti, tra gli altri, Gabriele Gravina, presidente Figc, Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter e consigliere federale della Lega, Claudio Lotito, presidente della Lazio, Umberto Calcagno, presidente dell'associazione calciatori, Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta e Gianluca Ferrero, presidente della Juventus.