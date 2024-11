CASA MILAN DUBAI: UN ANNO FA LA NASCITA, CELEBRAZIONE SPETTACOLARE

Casa Milan Dubai celebra il primo anniversario dalla sua fondazione con uno grandioso spettacolo di droni: un anno di crescita, iniziative e engagement con i tifosi rossoneri in Medio Oriente. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Cyberdrone, ha progettato una scenografia di luci e colori che ha illuminato il cielo di Dubai con alcuni dei simboli più rappresentativi del Club, tra cui il leggendario stemma, l’iconica maglia rossonera e il logo del 125º Anniversario. Nel corso degli ultimi anni, AC Milan ha concentrato la propria espansione in Medio Oriente attraverso iniziative commerciali e istituzionali, puntando sull’aumento di visibilità del brand e promuovendo iniziative per la comunità locale.